Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayıncısı belli oldu

Türk Telekom'un yerli sosyal medya platformu Yaay, 2025-2026 sezonu boyunca Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını futbolseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un teknoloji desteği sağladığı Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği kapsamında, her hafta öne çıkan iki karşılaşma Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

İLK YAYIN 13 EYLÜL’DE

Sezonun ilk canlı yayınları 13 Eylül'de gerçekleşecek. Saat 15.00'te Sebat Gençlik Spor - Artvin Hopaspor ve saat 19.00'da Anagold 24 Erzincanspor - Batman Petrol Spor AŞ maçları platform üzerinden takip edilebilecek.

ÜCRETSİZ VE ETKİLEŞİMLİ YAYIN DENEYİMİ

Yaay uygulamasını indiren ve ana hesaba üye olan kullanıcılar, sezon boyunca 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını ücretsiz olarak canlı izleyebilecek.