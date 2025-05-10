Nesine.com 3. Lig play-off 3. tur maç takvimi belli oldu
Nesine.com 3. Lig play-off 3. tur karşılaşmalarının tarih ve saatleri belli oldu. 15 ve 19 Mayıs'ta oynanacak maçlar sonunda finalistler netleşecek.
Kaynak: AA
Nesine.com 3. Lig Play-Off 3. Tur Maç Takvimi Belli Oldu
İSTANBUL (AA) – Nesine.com sponsorluğunda düzenlenen TFF 3. Lig play-off 3. tur karşılaşmalarının tarihleri ve saatleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurusuna göre, bu turdaki ilk maçlar 15 Mayıs Perşembe, rövanş mücadeleleri ise 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu eşleşmeleri geçen takımlar, 3. Lig’de final mücadelesi verme hakkı elde edecek.
İLK MAÇLAR – 15 MAYIS PERŞEMBE
- 16.00 | Muşspor – Karşıyaka (Muş Şehir Stadı)
- 16.00 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor – Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım Stadı)
- 16.00 | Küçükçekmece Sinopspor – Ayvalıkgücü Belediyespor (Boluca Stadı)
- 16.00 | Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
RÖVANŞ MAÇLARI – 19 MAYIS PAZARTESİ
- 15.30 | Sebat Gençlikspor – Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim Stadı)
- 16.00 | Karşıyaka – Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)
- 16.00 | Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor (Hüsnü Uğural Stadı)
- 20.00 | Balıkesirspor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk Stadı)
Bu maçların ardından galip gelen dört takım, 3. Lig final müsabakalarına çıkacak.