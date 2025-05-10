Nesine.com 3. Lig play-off 3. tur maç takvimi belli oldu

Nesine.com 3. Lig Play-Off 3. Tur Maç Takvimi Belli Oldu

İSTANBUL (AA) – Nesine.com sponsorluğunda düzenlenen TFF 3. Lig play-off 3. tur karşılaşmalarının tarihleri ve saatleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurusuna göre, bu turdaki ilk maçlar 15 Mayıs Perşembe, rövanş mücadeleleri ise 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu eşleşmeleri geçen takımlar, 3. Lig’de final mücadelesi verme hakkı elde edecek.

İLK MAÇLAR – 15 MAYIS PERŞEMBE

16.00 | Muşspor – Karşıyaka (Muş Şehir Stadı)

16.00 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor – Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım Stadı)

16.00 | Küçükçekmece Sinopspor – Ayvalıkgücü Belediyespor (Boluca Stadı)

16.00 | Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

RÖVANŞ MAÇLARI – 19 MAYIS PAZARTESİ

15.30 | Sebat Gençlikspor – Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor ( Ortahisar Yavuz Selim Stadı )

| Sebat Gençlikspor – Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor ( ) 16.00 | Karşıyaka – Muşspor ( Alsancak Mustafa Denizli Stadı )

| Karşıyaka – Muşspor ( ) 16.00 | Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor ( Hüsnü Uğural Stadı )

| Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor ( ) 20.00 | Balıkesirspor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk Stadı)

Bu maçların ardından galip gelen dört takım, 3. Lig final müsabakalarına çıkacak.