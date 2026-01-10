Nesin’in hikâyeleri sahnede

İrem İLYAS

İş Sanat’ın dinletileri Aziz Nesin’in eserleriyle devam ediyor. Toplumsal sorunları eleştirel bir incelikle ele alan, yapıtlarında toplumun genel bir görünümünü sunan Nesin’in hikâyelerinden oluşan “Bar Fedaisi” başlıklı dinleti, 26 Ocak’ta saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Nesin’in “İntikam”, “Sınır Üstündeki Ev”, “Bar Fedaisi”, “Nasıl Buldunuz?” ve “Çamaşır Günü” adlı hikâyeleri; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

Metni Atilla Birkiye’nin hazırladığı dinletinin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın, sahne uygulanmasını ise Mehmet Birkiye üstlendi. Ücretsiz etkinliklere Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.