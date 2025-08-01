Nesli tehdit altındaki Arap tavşanı Kütahya’da görüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde nesli tehdit altındaki Arap tavşanı görüntülendi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Örenköy’de akşam saatlerinde köy yolunda araçla ilerleyen Şükrü Bozan, tavşan ya da fareye benzeyen bir hayvan fark etti. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Bozan yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

Arkadaşımı ziyaret etmek için gittiğim Örenköy’de, akşam saatlerinde köy yolunda araçla ilerlerken tavşan ya da fareye benzeyen bir hayvan fark ettim. Yaklaştığımızda anatomik yapısının farklı olduğunu görünce şaşırdım. Arama motorunda görsel arama yaptığımda, bunun nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede yer alan Arap tavşanı olduğunu anladım. Bu nadir canlıyı buralarda görmek ve neslinin hâlâ devam ettiğini bilmek beni çok sevindirdi. Daha sonra hayvana zarar vermeden doğal yaşam alanına dönmesine yardımcı oldum."

Uzmanlar, Arap tavşanının Türkiye’de çok nadir görüldüğünü ve türün korunması için doğal yaşam alanlarının önemine dikkat çekiyor.