Nesli tehdit altındaki çeltikçi kuşları Sinop’ta görüntülendi

Sinop’ta nesli tehdit altındaki çeltikçi kuşları avlanırken görüntülendi.

Türkiye’de nesli tükenen kuş türleri arasında yer alan, uzun kavisli gagası ve göz alıcı renkleriyle tanınan çeltikçi kuşları, sürü halinde görüntülendi. Sinop’un verimli çeltik tarlalarında yüzlerce kuşun aynı anda avlandığı anlar kameralara yansıdı. Nadir görülen çeltikçinin Sinop’ta görülmesi vatandaşları heyecanlandırırken, yetkililer kuşa ve yavrularına zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Anadolu’da hem üreme hem de kışlama döneminde görülebilen çeltikçi kuşları, nesli tehdit altındaki türler arasında yer alıyor.