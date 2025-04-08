Nesli tükenmekte olan kaplumbağalar 100 yaşında ilk kez ebeveyn oldu

ABD, (DHA) - PHILADELPHIA Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan iki dev kaplumbağa, 100 yaşında ilk kez ebeveyn oldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan ‘Batı Santa Cruz Galapagos’ kaplumbağaları Abrazzo ve Mommy'nin dört yavru dünyaya getirdiğini duyurdu. 1932 yılında hayvanat bahçesine getirilen Mommy, bu türün bilinen en yaşlı annesi olarak kaydedildi.

Dört yavru kaplumbağanın Philadelphia Hayvanat Bahçesi'nin ‘Sürüngen ve Amfibi Evi’nde, ‘uygun koşullarda beslenip büyütüldüğü’ açıklanırken, yavru kaplumbağaların kamuoyuna tanıtılacağı tarih ise Mommy'nin hayvanat bahçesine gelişiyle aynı gün olan 23 Nisan Çarşamba olarak belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yavru kaplumbağaların yumurtadan çıkış anı

-Yavru kaplumbağaların yemek yemesi

-İki dev kaplumbağanın görüntüleri

-Genel detaylar