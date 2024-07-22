Nesli tükenmekte olan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı

Ata tohumu olarak bilinen ve diğer buğday türlerine göre gluten oranı daha düşük olan karakılçık buğdayının hasadı gerçekleştirildi. Hasat şenliği 30 yıldır ekilmeyen tarlada yapıldı.

Ata tohumu olarak bilinen ve diğer buğday türlerine göre gluten oranı daha düşük olan karakılçık buğdayının hasadı gerçekleştirildi. Hasat şenliği 30 yıldır ekilmeyen tarlada yapıldı.

Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla (Kurkurik) köyünde karakılçık buğdayının hasat şenliği yapıldı. Şenliğe üreticiler Uğur Yılmaz, Saniye İldeniz ve Ethem Polat’ın yanı sıra sanatçılar Metin Kahraman, Musa Baki, Umut Mercan, Eser Gündüz ve köylüler katıldı.

EKİLMEYEN TARLALAR TOHUMLA BULUŞUYOR

Yaklaşık 20 dönümlük alana ata tohumu karakılçık buğdayı ektiğini belirten üretici Uğur Yılmaz, “Bu işi 4-5 senedir devam ettiriyoruz. Çevre köylerimizle beraber Aktarla Köyü olsun Kartutan Köyü olsun, buradaki ekilmeyen tarlaları yeniden tarıma kazandırıyoruz. Kimyasal olmayan tarlaları tercih ediyoruz” dedi.

NESLİ TÜKENME TEHKİLESİ ALTINDA

Ata tohumu olarak bilinen ve diğer buğday türlerine göre gluten oranı daha düşük olan karakılçık buğdayının nesli tükenmekte olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Amacımız bu nesli tükenmekte olan buğdayımızı çoğaltmak, ileri nesile yaymak ve herkesin de bu buğdayı doğru biçimde tüketmesini sağlamak. Besin değeri de çok yüksek bir tahıl ürünü. Gluten oranı da çok düşük. Amacımız diğer köyleri de bu işin içine dahil ederek daha çoğaltmak” diye konuştu.

Hasat sonrası sanatçılar Metin Kahraman, Musa Baki, Umut Mercan ve Eser Gündüz tarafından şenliğe katılanlara dinleti yapılarak etkinlik sonlandırıldı.

"KARAKILÇIK DOYURUCU"

Üretici Saniye İldeniz ise, “Şu anda bütün insanlar neredeyse obez olmak üzere. Aslında bu beyaz undan kaynaklı. Çünkü kan şekerini yükseltiyor ve insanlar sürekli ekmek yiyip kilo almak zorunda kalıyorlar. Ama karabuğday tamamen glutensiz ve besleyici özelliği çok güzel. Aynı zamanda doyurucu özelliği var. Çok ekmek yedirmiyor” dedi.

Sanatçı Metin Kahraman ise, Dersim’deki en önemli projenini doğal tarım hareketi olduğunu vurguladı. Kahraman, “Bu nedenle başından beri projenin içerisinde yer aldım. Mazgit çok önemli bir alan. Bahçeciliğin çok gelişmiş olduğu bir bölge. Sağ olsun Uğur arkadaşımız tarım mezunu ve Saniye ablamız da biliyorsunuz doğal yaban meyvelerinden sirke yapıyor. Bütün bunları birleştirdik ve bugün artık üçüncü, dördüncü yıl oldu. Burada bir noktaya geldik. İyi bir noktadayız ve bunu ilerletmek istiyoruz” dedi.