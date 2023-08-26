Nesli tükenmekte olan kuş Tokat’ta görüldü

Tokat’ta nesli tükenmekte olan Balaban kuşu, bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulundu tedavi edildi.

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde Zile tren istasyonu yakınlarında bulunan Serdar Deniz isimli vatandaş, tren istasyonu çevresinde yaralı halde nesli tükenmekte olan Balaban kuşu buldu.

Bulduğu kuşun nesli tükenmekte olan Balaban kuşu olduğunu anlayan Deniz, kuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti.

Kuşu kendi imkanlarıyla tedavi eden Deniz Balaban kuşunu doğa saldı.