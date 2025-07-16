Nesli tükenmekte olan kuşlar Sinop’ta sürü halinde görüldü

Sinop’ta, nesli tükenmekte olan kuş türleri arasında yer alan çeltikçi kuşlar görüntülendi.

Türkiye’de nesli tükenmekte olan kuş türleri arasında yer alan uzun kavisli gagası ve göz alıcı renkleriyle tanınan çeltikçi kuşlar, yüzlerce bireyden oluşan bir sürü halinde çeltik tarlalarında görüntülendi. Sinop’un verimli çeltik tarlalarında yüzlerce kuşun aynı anda avlandığı anlar kameralara yansıdı.

Çeltikçi kuşu, Anadolu coğrafyasında hem üreme hem de kışlama döneminde gözlenebilen, ancak nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor. Sinop’ta bu denli yoğun bir şekilde görüntülenmesi, bölgenin kuşlar için önemli bir yaşam alanı olduğunu gösterdi. Önemli ve nadir görülen çeltikçinin Sinop’ta görülmesi heyecanlandırırken, yetkililer kuşa ve yavrularına zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

(OSM-