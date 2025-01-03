Neslihan Muratdağı ilk kadın VAR hakemi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi FIF kokartlı Neslihan Muratdağı oldu.

VAR listesine birçok isim eklenirken, 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı da listede kendine yer buldu.

Neslihan Muratdağı’nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı. Öte yandan Neslihan Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.