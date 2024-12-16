Nesnel ne demek? Nesnel TDK anlamı nedir? Nesnel ve öznel farkları nelerdir? Nesnel kavramı felsefe anlamı nedir?

Nesnel kelimesi insanlık tarihinde oldukça önemli bir kavramdır. Tartışmalarda sıklıkla 'nesnel örnekler' duyarız. Peki nesnel ne demek? TDK Sözlük'te nesnel kelimesinin anlamı nedir? Nesnel kelimesinin doğru kullanımı nasıldır? Nesnel kelimesi ile ilgili tüm bilinmeyen sorulara yanıtlar arayalım:

NESNEL TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Nesnel kelimesi TDK'ya göre, "kişisel düşüncelere dayanmayan, herkes için aynı doğrulukta olan" anlamına gelir. Nesnel ifadeler, bireyden bağımsızdır ve kanıtlanabilir. Örneğin, "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır" ifadesi nesnel bir yargıdır çünkü bu bilgi kişisel görüşlere dayanmaz ve doğrulanabilir bir gerçektir.

NESNEL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

"Nesnel" kelimesi, Türkçe'ye "nesne" kökünden türetilmiştir. "Nesne", maddi dünyada var olan somut varlıkları ifade eder. Bu bağlamda nesnel, nesnel gerçekliklere atıfta bulunur. Batı dillerinde "objective" kelimesine karşılık gelir ve bilimsel terminolojide sıkça kullanılır.

NESNEL VE ÖZNEL ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Nesnel ve öznel kavramları, birbirinin zıttı olan iki önemli terimdir. İşte aralarındaki temel farklar:

Nesnel (Objektif): Kişisel duygu ve düşüncelerden bağımsızdır.

Örnek: "Su 100 derecede kaynar."

Öznel (Sübjektif): Bireyin kişisel görüşlerine dayanır.

Örnek: "Su çok sıcak, içemem."



Bilimsel çalışmalarda nesnel yargılar tercih edilirken, edebi eserlerde öznel yargılar daha yaygındır.

NESNEL KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

"Nesnel" kavramı, felsefe ve bilim tarihinde önemli bir yer tutar. Orta Çağ’dan itibaren gerçeklik ve bilginin kaynağı tartışılmış, 17. yüzyılda René Descartes ve Francis Bacon gibi filozoflar tarafından nesnel bilginin önemi vurgulanmıştır. Modern bilimsel yöntem, nesnel veri toplama ve analiz etme üzerine kuruludur.

NESNEL YARGILAR NERELERDE KULLANILIR?

Nesnel ifadeler genellikle şu alanlarda önem taşır:

Bilim: Doğal olayların tarafsız ve kanıtlanabilir şekilde incelenmesi.

Örnek: "Yerçekimi, kütlesi olan cisimleri çeker."

Hukuk: Adaletin sağlanması için tarafsız bir bakış açısı gereklidir.

Örnek: "Sanığın suçluluğu delillerle kanıtlanmıştır."

Gazetecilik: Haberlerin tarafsız bir şekilde sunulması.

Örnek: "Seçimlerde %60 katılım oranı görüldü."

NESNEL VERİ NASIL ELDE EDİLİR?

Nesnel veriler genellikle şu yöntemlerle toplanır:

Deney ve Gözlem: Somut olayları inceleyerek veri elde edilir. İstatistiksel Analiz: Sayısal verilerin analizi yoluyla objektif sonuçlara ulaşılır. Belge İncelemesi: Geçmiş olayların belgelerle doğrulanması.

Bu yöntemler, kişisel önyargıların araştırma sonuçlarına etkisini en aza indirir.

NESNEL YARGILAR HER ZAMAN DOĞRU MUDUR?

Nesnel yargılar kanıtlanabilir olduğu için genel olarak doğru kabul edilir. Ancak bilimsel bilgi zamanla değişebilir.

NESNEL İFADELER KİŞİSEL GÖRÜŞ İÇERİR Mİ?

Nesnel ifadeler, kişisel görüşlerden bağımsızdır ve yalnızca gerçeklere dayanır.

NESNEL İFADELER EDEBİYATTA KULLANILIR MI?

Evet, edebi eserlerin analizinde nesnel yargılara başvurulabilir. Örneğin, "Romanın yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'dır" ifadesi nesneldir.

NESNEL YARGILAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tarafsız bilgi sunarak bilimsel çalışmalarda, hukuki süreçlerde ve eğitimde doğruluk ve güvenilirlik sağlar.