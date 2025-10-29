Nesrin Nas: Dokunulmazlıklar konusunda Kılıçdaroğlu’na yalvardık

28 Ekim günü öğlen saatlerinde İlke TV'deki Güncel Yorum programına katılan akademisyen ve siyasetçi Nesrin Nas, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nas, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Anayasa hukukçularından oluşan ve içlerinde İbrahim Kaboğlu ve Ergun Özbudun gibi isimlerin de bulunduğu 22 kişilik bir grupla dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin toplantı yaptıklarını belirtti.

Nas, toplantıyla ilgili olarak “Bu dokunulmazlıklar meselesi çıkınca ben Kılıçdaroğlu’nu aradım. İstanbul’a geldi, anayasa hukukçularının katıldığı 22 kişilik bir toplantı yaptık. Ben Kılıçdaroğlu’nun yanında oturuyordum, toplantıyı ben yönettim. Yalvardık, ‘yapmayın bunu, bu adımı atmayın, Türkiye’de siyaseti bitirirsiniz’ dedik” açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aktaran Nas "Kılıçdaroğlu herkesi dinledi, sonunda ‘ben tutuklanmaktan korkmuyorum’ dedi. Ben de döndüm, ‘biz sizin tutuklanmanızdan bahsetmiyoruz, bizim gibi insanların tutuklanmasını önlemenizden bahsediyoruz’ dedim” açıklamasında bulundu.

Nas, dokunulmazlık kararının Türkiye’de siyasetin geleceğini etkileyen bir kırılma yarattığını savunarak, “Geçmişle yanlış ilişkiler kurarsanız, gelecekte de sorunlar birikir. Bir şeyleri hafızaya gömmek çözüm değil, patlar” dedi.