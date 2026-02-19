Nestlé 16 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestlé, yeni CEO Philipp Navratil yönetiminde geniş çaplı bir küçülme ve stratejik dönüşüm programı başlattığını duyurdu. Şirket, artan maliyet baskıları ve küresel rekabet ortamında operasyonel yapısını sadeleştirmeyi ve kârlılığını artırmayı hedefliyor.

16 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek iki yıl içinde 16 bin kişinin işine son verilecek. Bu sayı, yaklaşık 280 bin kişilik toplam iş gücünün yüzde 6’sına denk geliyor. Yeniden yapılanma programıyla 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedefleniyor. Şirket yönetimi, söz konusu tasarruf hedefinin yüzde 20’sine halihazırda ulaşıldığını belirtti.

Geçen ekim ayında göreve başlayan CEO Navratil’in, pazarlama ve inovasyon yatırımlarını finanse etmek için sıkı bir maliyet kontrol programı yürüttüğü ifade ediliyor.

ANA İŞ KOLLARI YENİDEN TANIMLANDI

Stratejik dönüşüm kapsamında şirketin temel faaliyet alanları da yeniden yapılandırıldı. Kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorileri, ana iş kolları olarak belirlendi.

Bu çerçevede Nestlé’nin, dondurma iş kolunun kalan varlıklarını Froneri’ye devretmek üzere ileri düzey görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Söz konusu hamle, şirketin daha yüksek kârlılık potansiyeline sahip alanlara odaklanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2025 FİNANSAL SONUÇLARI: SATIŞ VE KÂR GERİLEDİ

Nestlé, yeniden yapılanma kararını 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladığı gün duyurdu. Şirketin satışları geçen yıl yüzde 2 azalarak 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 116 milyar dolar) geriledi. Analistlerin beklentisi 89,83 milyar İsviçre frangı seviyesindeydi.

Net kâr ise yüzde 17 düşüşle 9,03 milyar İsviçre frangına indi.

Buna karşılık, kur etkisi ve satın almalar hariç tutulan organik satışlar yüzde 3,5 artış gösterdi. Analistler organik büyümenin yüzde 3,38 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.