Nestle’den geri çağırma kararı: Bebek mamasında toksin şüphesi

Nestle, SMA markalı bazı bebek maması ve devam maması ürünlerini, gıda zehirlenmesine yol açabilen cereulide toksini şüphesiyle geri çağırdı.

Gıda ve içecek sektörü tekeli Nestle, bazı bebek maması ürünlerini toksin içerdiği şüphesiyle geri çağırdığını duyurdu.

BBC’nin haberine göre Nestle, SMA markası altında satılan ve "anne sütüne yakın besin" sunmayı amaçlayan bebek maması ile devam maması ürünlerinden belirli partilerin bebeklere verilmesinin güvenli olmayabileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede, söz konusu ürünlerin mide bulantısı ve kusmaya yol açabileceği belirtilen “cereulide” adlı maddeyi içerebileceği ifade edildi.

Nestle, şu ana kadar ürünlerle ilgili herhangi bir sağlık şikâyeti bildirilmediğini ancak “ihtiyatlı davranmak” amacıyla geri çağırma kararı alındığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim için mutlak önceliktir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere verdiğimiz rahatsızlık ve endişe için özür dileriz.”

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaralarının, Nestle’nin resmi internet sitesinde ve İngiltere Gıda Standartları Ajansı’na ait food.gov.uk adresinde yayımlandığı belirtildi.

Uzmanlara göre cereulide, bazı bakteri türleri tarafından üretilen ve gıda zehirlenmesine yol açabilen toksik bir madde olarak biliniyor.