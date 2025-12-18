Netameli Ne Demek? Anlamı, Kökeni ve Günlük Dilde Kullanımı

Günlük hayatta sık duyduğumuz bazı kelimeler vardır fakat anlamı çoğu zaman tam olarak bilinmez. Netameli kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Peki “netameli ne demek” ve bu kelime hangi durumlar için kullanılır? Bu kapsamlı rehberde hem kelimenin anlamını hem kullanım alanlarını hem de merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

NETAMELİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Netameli, Türkçede “güvenilmez, sorunlu, risk barındıran, kuşkulu” anlamlarına gelir. Genellikle bir kişinin, bir durumun ya da bir meselenin riskli veya sakıncalı yanlarını ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle kelime hem resmi yazılarda hem de günlük konuşmalarda sık sık karşımıza çıkar.

NETAMELİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Netameli kelimesi, Arapça “neta’me” kökünden gelir ve “şüpheli, güven vermeyen, karışık” anlamlarını taşır. Osmanlı Türkçesi üzerinden dilimize geçmiştir ve zamanla Türkçede de benzer anlamlarla kullanılmaya devam etmiştir.

NETAMELİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Aşağıdaki örnek cümleler, kelimenin kullanım bağlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olur:

Bu konu oldukça netameli ; dikkatli konuşmak gerekiyor.

; dikkatli konuşmak gerekiyor. Şirketin içinde bulunduğu durum biraz netameli görünüyor.

görünüyor. Netameli bir meseleye girmeden önce tüm detayları bilmek önemlidir.

Söz konusu anlaşma, taraflar için hâlâ netameli bir karaktere sahip.

NETAMELİ NE DEMEK?

Başlık Açıklama Kelimenin Anlamı Güvenilmez, sorunlu, riskli, kuşkulu Köken Arapça “neta’me” (şüpheli) Kullanım Alanı Kişiler, olaylar, tartışmalar, durumlar

NETAMELİ KELİMESİNİN KULLANILDIĞI DURUMLAR

Kelime özellikle aşağıdaki durumları tanımlamak için tercih edilir:

Güvenilmez görülen kişiler Tartışmalı ya da hassas konular Belirsizlik içeren karar süreçleri Risk taşıyan ekonomik veya siyasi meseleler Sakınca barındıran sosyal durumlar

BENZER ANLAMA SAHİP KELİMELER

Şüpheli

Güvenilmez

Sakıncalı

Riskli

Tartışmalı

Netameli ne demek kısaca?

Netameli, güven vermeyen, sorunlu veya riskli anlamına gelir.

Netameli kimler için kullanılır?

Şüpheli davranan, güven oluşturamayan veya problemli kişiler için kullanılabilir.

Netameli kelimesinin olumsuz bir anlamı var mı?

Evet, kelime genel olarak olumsuz çağrışımlar taşır.

Resmi yazılarda netameli kelimesi kullanılır mı?

Evet, özellikle riskli ya da hassas görülen konular için kullanılabilir.

Netameli yerine hangi kelimeler kullanılabilir?

Şüpheli, sakıncalı, riskli, güvenilmez gibi kelimeler tercih edilebilir.

Netameli ne demek sorusunun cevabı, kelimenin güven vermeyen, sorun yaratabilecek veya risk barındıran durumları tanımladığını gösterir. Gerek günlük hayatta gerek akademik ve resmi yazılarda önemli bir yer tutan bu kelime, özellikle hassas konuları anlatmada son derece işlevseldir. Kısacası, netameli kelimesi hem derin bir anlam taşır hem de Türkçede yerleşmiş güçlü bir ifade biçimi sunar.