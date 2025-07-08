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Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington D.C.’deki temasları çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü.

Dünya
  • 08.07.2025 19:33
  • Giriş: 08.07.2025 19:33
  • Güncelleme: 08.07.2025 19:34
Kaynak: iHA
Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile bir araya geldi
FOTOĞRAF: İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’deki temaslarını sürdürüyor.

Netanyahu, başkent Washington D.C’de ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü.

Beyaz Saray'ın karşısındaki tarihi Blair House'da gerçekleşen görüşmeye, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Başbakanlık Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Goffman katıldı.

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