Netanyahu ABD'de: Protestolarda çok sayıda gözaltı var

ABD polisi, ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto eden göstericilere müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, göstericilere hakaret ederek, “Siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz” dedi. Öte yandan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Kongresi'ne hitap etti. Netanyahu'nun Kongre'deki konuşması öncesinde alınan geniş güvenlik önlemleri, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskınından bu yana alınan en yoğun güvenlik önlemleri olarak yorumlandı. Netanyahu'nun hitabı sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sık sık “Filistin'e özgürlük” sloganı atan göstericiler, "Aranan savaş suçlusu", “İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "Gazze'deki savaş suçlarını durdurun" yazılı pankartlar açarak, yere Filistin bayraklarına sarılı yaklaşık 30 adet insan boyunda karton tabut yerleştirdi.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, protesto sırasında yaptığı konuşmada, “Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" dedi.

Ultra-Ortodoks bir Yahudi grubunun üyeleri de protestoya destek vererek, ellerinde Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "Anti-Siyonizm antisemitizm değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

“HERKESE KARŞI BİBER GAZI KULLANIYORUZ”

Polis, "Kalabalık, polis hattımızdan geri çekilme emrimize uymadı. Yasaları çiğnemeye ve bu çizgiyi geçmeye çalışan herkese karşı biber gazı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Müdahalede çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKILDI

Bazı protestocular gösteri sırasında İsrail bayrağı yaktı. Bazı protestocular ise gönderde olan ABD bayrağını indirerek ateşe verdi ve yerine Filistin bayrağını göndere çekti.

NETANYAHU'DAN GÖSTERİCİLERE HAKARET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı. Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı.

BİDEN'A İSRAİL'E DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Joe Biden'a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, “Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisine yarım asırdır İsrail'in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD'li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

PROTESTOCULARA HAKARET ETTİ

ABD Kongresi dışında kendisini protesto eden göstericilere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Netanyahu, “Bildiğimiz kadarıyla, şu anda bu binanın çevresinde devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor. Çok sayıda olmasalar da oradalar ve şehir genelinde de varlar. Bu göstericilere bir mesajım var. Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran'daki zalimler sizi övüyor, destekliyor ve finanse ediyorsa, siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz demektir. Bu protestoculardan bazıları ‘Eşcinseller Gazze'yi destekliyor' şeklinde pankartlar taşıyor. Bu tıpkı, ‘Tavuklar, KFC'yi destekliyor' şeklinde bir pankart taşınmasına benziyor” dedi.

TRUMP'A ÖVGÜ

Sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında ayrıca başkanlığı döneminde İsrail'in önceliklerine önem veren Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a da teşekkür eden Netanyahu, Trump'a yönelik suikast girişiminin ABD demokrasisine yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ TLAİB'TEN DÖVİZLİ TEPKİ: “SOYKIRIM SUÇLUSU”

ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında “Soykırım Suçlusu” yazılı döviz taşıdığı görüldü.

100'DEN FAZLA ABD KONGRESİ STAJYERİ BOYKOT ETTİ

ABD Kongresi'nde staj yapan 100'den fazla stajyer, seçmenlerin taleplerini gerekçe göstererek Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Stajyerler, "Bir protesto olarak birçoğumuz bugün iş bırakma kararı aldık. Netanyahu'nun eylemlerinin kurbanlarıyla tam bir dayanışma içindeyiz" dedi.