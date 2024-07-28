Netanyahu, ABD dönüşü Güvenlik Kabinesi'ni topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den dönmesinin ardından Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

Dün Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu, bu akşam Tel Aviv'deki Kirya'da Güvenlik Kabinesi'ni topladı” denildi.

Toplantıda, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıya verilecek karşılığın ele alınması bekleniyor.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.