Netanyahu, ABD'nin Gazze'de ateşkes önerisini kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.

İsrail basınında yayımlanan haberde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Netanyahu'nun, ailelere Witkoff'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul edeceklerini söylediği ifade edildi.

İsrail basını Haaretz'in aktardığına göre; Başbakan Benjamin Netanyahu, Perşembe günü rehinelerin ailelerine, Başkan Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan yeni ateşkes planını kabul ettiğini söyledi.

HAMAS ÖNERİYİ İNCELİYOR

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin yeni önerisini teslim aldığını duyurdu. Açıklamada, Filistinlilerin çıkarına hizmet etmek ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlamak için teklifin dikkatli bir şekilde gözden geçirildiği belirtildi.