Netanyahu ABD’de: Kaldığı otele "tutuklayın" yazısı yansıtıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaldığı otele bir grup eylemci "Tutuklayın" yazısını yansıttı
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı.
Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.
Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" çağrısında bulundu.
Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.
Outside the Watergate Hotel in Washington DC.— Greg J Stoker (@gregjstoker) July 24, 2024
Apparently Netanyahu shifted rooms… pic.twitter.com/KxR6SnFrgj