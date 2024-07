Netanyahu ABD’de: Kaldığı otele "tutuklayın" yazısı yansıtıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaldığı otele bir grup eylemci "Tutuklayın" yazısını yansıttı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.

Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" çağrısında bulundu.

Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.

Outside the Watergate Hotel in Washington DC.



Apparently Netanyahu shifted rooms… pic.twitter.com/KxR6SnFrgj