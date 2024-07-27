Netanyahu, ABD’den dönüşünü Golan Tepeleri saldırısı sonrası erkene çekti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırı sonrası ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti.



ABD’de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyindeki Majdal Shams’a düzenlenen saldırının ardından ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu’nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi.

Netanyahu’ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00’de ABD’nin başkenti Washington DC’den kalkacağını belirtti.