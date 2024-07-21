Netanyahu, ABD’ye gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Temmuz Salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile ABD’de görüşecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme yapmak için yarın (22 Temmuz Pazartesi) ABD’ye gidecek.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşmesi Salı günü öğleden sonra gerçekleşecek. Bu nedenle Başbakan Netanyahu'nun uçağı yarın sabah kalkacak” denildi.