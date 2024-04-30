Netanyahu: Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes anlaşmasından bağımsız olarak Refah Bölgesi'ndeki saldırılarına devam edeceklerinin sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonucundan bağımsız olarak Refah'a saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

Netanyahu, "Hamas ile ateşkes ve esir takası olsun veya olmasın, İsrail ordusu Hamas'ı yok etmek için Refah'a girecek. Hedeflerimize ulaşmadan savaşı bitirmemiz mümkün değil" dedi.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırılarda can kaybı 25'e yükseldi. İsrail'in katliamlarından kurtulmak için kaçan Filistinlilerin ilk durağı olan Refah, insanî yardımların bölgeye ulaştırıldığı ve Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nı da kapsıyor.

ABD Başkanı Antony Blinken, iki gün önce Dünya Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in Refah saldırısına Washington’un karşı olduğunu belirtmiş ve “Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik” demişti.