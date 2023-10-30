Netanyahu ateşkesi reddetti; Pearl Harbor'ı örnek verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddederek, “Ateşkes çağrıları İsrail'e Hamas'a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak” dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddetti. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, savaşı İsrail'in başlatmadığını ancak kazanacağını belirterek, Hamas'ın İran'ın oluşturduğu "şer ekseninin" bir parçası olduğunu öne sürdü.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı’nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001’deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyeceği gibi, İsrail’in de 7 Ekim'deki korkunç saldırılardan sonra Hamas'la düşmanlığın sona ermesini kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, “Ateşkes çağrıları İsrail'e Hamas'a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak” dedi.

İncil’den alıntı yapan Netanyahu, barışın ve savaşın zamanları olduğunu ve şu anda savaşın zamanı olduğunu vurgulayarak, “Ortak geleceğimiz için bir savaş. Bugün medeniyetin güçleriyle barbarlığın güçleri arasına bir çizgi çekiyoruz” dedi.

İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Netanyahu, "Onları tarihin çöplüğüne atacağız. Bu benim hedefim. Bu benim sorumluluğum” dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen sivillere ilişkin ise "masumların kasıtlı olarak öldürülmesi ile her meşru savaşa eşlik eden kasıtsız ölümler arasında ahlaki bir ayrım" olması gerektiğini öne sürdü.