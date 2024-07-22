Netanyahu: "Başkan kim olursa olsun İsrail ABD'nin en güçlü müttefikidir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir." dedi.

The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin konuştu.

Bu konuda ilk kez değerlendirmede bulunan Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.

İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek "ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını" söyledi.

Başbakan Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.