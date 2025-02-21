Netanyahu Batı Şeria’da konuştu: "İlave operasyonlar başlatılması talimatını verdim"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda "saha turu"na çıktı.

Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren bir fotoğraf yayımlayan İsrail devlet televizyonu KAN, fotoğrafı "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadeleriyle paylaştı.

Batı Şeria'ya en son Eylül 2024'te giden Netanyahu, Ürdün sınırını ziyaret etmişti.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda askerlerle görüntülenmişti.

NETANYAHU: "TÜM EVLERİ, SOKAKLARI TEMİZLİYORUZ"

Tulkarem Mülteci Kampı’nda açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Kahraman askerlerimizle birlikte olmak üzere Tulkarem’e geldim. Onlar muazzam bir iş çıkarıyorlar. Geçtiğimiz yıl faaliyetlerimizi büyük ölçüde arttırdık. Tüm sokakları, evleri temizliyoruz" dedi.

Yoğun saldırıların sinyalini veren Netanyahu, "Benim ve Savunma Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) kuvvetlerimizi artırdık. Ayrıca ilave operasyonlar başlatılması talimatını verdim. Kahraman askerlerimizin bu işi nasıl yapacaklarını iyi bildiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

21 Şubat 2024 gece yarısı ise Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi. Bunu takiben İsrail ordusu, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme kararının ardından bölgeye 3 tabur sevk ettiğini duyurdu.