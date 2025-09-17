Netanyahu, Beyaz Saray yolcusu: Tarih netleşti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini belirttti.

İsrail Başbakanı, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini söyledi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile 4'üncü kez yüz yüze görüşmüş olacak.