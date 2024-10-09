Netanyahu, Biden ve Harris ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran’ın füze saldırısına karşılık vermesinin beklendiği günlerde ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail basını, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek, görüşmede çok sayıda İsrailli üst düzey yetkilinin de hazır bulunduğu ifade edildi. Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Biden ve Netanyahu, en son 21 Ağustos'ta görüşme gerçekleştirmişti.