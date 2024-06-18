Netanyahu: "Blinken, Washington'ın İsrail'e silah engelini kaldırmaya yönelik çalışmalarını doğruladı"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Ortadoğu turuna ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Ortadoğu turuna ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Blinken'ın İsrail'e yaptığı son ziyaretindeki görüşmesinde "ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e sağladığı desteği çok takdir ettiği" belirtildi.

Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor" dediği aktarıldı.

Açıklamada, Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirten Netanyahu'nun, "Blinken, İsrail'e silah satışı konusunda, ABD yönetiminin engelleri kaldırmaya çalıştığı hususunda bana güvence verdi" ifadelerine yer verildi.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.