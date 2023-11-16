Netanyahu'dan Erdoğan'a: Kendisinden ders alacak değiliz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İsrail bir terör devletidir' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Teröristleri destekleyen güçler var ve bunlardan biri de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisi Türkiye içindeki köyleri bombaladı. Bu yüzden kendisinden ders alacak değiliz" dedi. Netanyahu'nun açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı ve AKP'den tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İsrail bir terör devletidir' diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Teröristleri destekleyen güçler var ve bunlardan biri de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'e terörist devlet diyor ama kendisi terörist Hamas'ı destekliyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, şunları söyledi: "Kendisi Türkiye içindeki Türk köylerini bombaladı. Bu yüzden kendisinden ders alacak değiliz. Bizler adalet ve hakikatten yana olanların yanında duruyoruz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AKP'DEN TEPKİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki göstedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Eli kanlı İsrail yönetiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir."

Dışişleri Bakanlığı da yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada, "Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var" ifadelerini kullanmıştı.