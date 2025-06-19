Netanyahu'dan Hamaney’e suikast tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’ni ziyaret etti.

Netanyahu, İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ABD’nin doğrudan dahil olma ihtimaline ilişkin, "Başkan Trump'ın vereceği bir karar. Oyunu biliyor. O, Amerika için iyi olanı yapacak, ben de İsrail için iyi olanı yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gerektiğinde saldırıları tek başına yürütecek kabiliyete sahip olduğunu öne süren Netanyahu, İran’a saldırıların sonunda "İsrail'e yönelik ne bir nükleer tehdit ne de balistik bir tehdit olacak" dedi.

SUİKAST MESAJI

İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima eden Netanyahu, her seçeneğin masada olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Manşetlerle uğraşmamayı ve eylemlerin konuşmasını tercih ediyorum.”

Hamaney’i suikastle tehdit eden Savunma Bakanı Katz’a atıfla bu konuda basına konuşulmaması gerektiğini ve bakanlarından da bunu beklediğini söyledi.

İran'a saldırılarda "tüm İsraillilerin kişisel bir bedel ödediğini" savunan Netanyahu, "ailesinin ödediği bedelin ise oğullarının düğününün iptal edilmesi olduğunu" sözlerine ekledi.