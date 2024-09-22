Netanyahu'dan Hizbullah'a tehdit

İsrail'in son dönemde Lübnan'a düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Hizbullah dün gece ve bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresine yoğun roket saldırıları gerçekleştirdi.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak. Kuzey sakinlerini evlerine güvenli biçimde döndürmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Dünyanın hiçbir ülkesinin ve kendilerinin de "şehirlerinin roket saldırısına uğramasını kabul edemeyeceğini" söyleyen Netanyahu, Lübnan sınırından tahliye edilen 60 bin İsrailliyi evlerine emniyet içinde geri göndermek ve güvenliği tesis etmek için "nasıl bir adım atılması gerekiyorsa bunu yapacaklarını" dile getirdi.

GALLANT'TAN HİZBULLAH'A KARŞI "HAMLELERE DEVAM" MESAJI

Öte yandan, İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, hava kuvvetlerinin komuta kontrol merkezine yaptığı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'dan bilgi aldı.

Gallant, "Hizbullah, İsrail ordusunun becerilerinin etkisini hissetmeye başladı, kovalandıklarını hissediyorlar. İsrail'in kuzeyindeki sakinlerin evlerine güvenli dönüşünü sağlayacak noktaya kadar hamlelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

Lübnan Hizbullahı, gece saatlerinden itibaren kuzeydeki Hayfa kenti çevresindeki Ramat David askeri üssü ve bölgedeki İsrail savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in kuzeyindeki bazı noktalara isabet eden roketler nedeniyle yaralananlar oldu, maddi hasar oluştu.

İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'İN BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.