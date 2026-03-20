Netanyahu'dan işgal sinyali: "Operasyonların kara bileşeni de olmalı"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların süresine ilişkin iç kamuoyuna ve uluslararası medyaya farklı mesajlar verdi. Netanyahu, saldırıların “Ne kadar gerekiyorsa o kadar süreceğini” söylerken, İngilizce konuşmasında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek" dedi.
- Giriş: 20.03.2026 10:29
- Güncelleme: 20.03.2026 10:52
Kaynak: ANKA
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İran’a açtıkları savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Batı Kudüs’te İran’a yönelik devam eden saldırılara ilişkin uluslararası medyanın da katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, saldırıların süresine ilişkin İsrail kamuoyu ile uluslararası kamuoyuna farklı mesajlar verdi.
Konuşmasına İbranice başlayan Netanyahu, iç kamuoyuna yönelik değerlendirmesinde İran’a saldırılar için “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek” dedi. Netanyahu, uluslararası kamuoyuna hitaben İngilizce yaptığı açıklamada ise “Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek” ifadelerini kullandı.
Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarda üç hedefe odaklandıklarını belirterek, bunların "Nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve rejim değişikliğine yol açmak" olduğunu söyledi. İran’ın nükleer ve balistik füze üretim altyapısını hedef aldıklarını öne süren Netanyahu, "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok" iddiasında bulundu.
"ALTERNATİF ROTA OLUŞTURMAK GEREKİYOR"
İsrail ordusu ile dış istihbarat servisi Mossad’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirten Netanyahu, enerji hatlarına ilişkin de alternatif öneriler sundu. Hürmüz Boğazı’nın olası kapanmasına değinen Netanyahu, "Petrol akışını sağlamak için Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep Boğazı gibi bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası'ndan İsrail'e ve Akdeniz'e uzanan alternatif rota oluşturmak gerektiğini" savundu. Bu güzergâhın lojistik sorunları ortadan kaldıracağını ve kısa sürede hayata geçirilebileceğini ileri sürdü.
"TRUMP’I İKNA ETMEK ZORUNDA KALMADIM"
ABD kamuoyunda İsrail’in Washington’u savaşa sürüklediği yönündeki değerlendirmelere ilişkin soruya ise Netanyahu, "Ben kimseyi yanıltmadım. Başkan Trump’ı ikna etmek zorunda kalmadım, o beni anladı" yanıtını verdi.
KARA İŞGALİ SİNYALİ
Netanyahu, İran’da rejim karşıtı bir kara saldırısı ihtimaline de değinerek, "Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz ama bir de karada bileşeni olmalı" ifadelerini kullandı.
TOPLANTI -1'İNCİ KATTA YAPILDI
Öte yandan toplantının güvenlik gerekçesiyle yer altında gerçekleştirildiği bildirildi. İran’dan gelebilecek olası füze tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, toplantı öncesinde bir İsrailli yetkilinin basın mensuplarına "Burası güvenli -1’nci kattayız" diyerek telefonlarını sessize almalarını istediği kaydedildi.