Netanyahu'dan işgal sinyali: "Operasyonların kara bileşeni de olmalı"

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İran’a açtıkları savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı Kudüs’te İran’a yönelik devam eden saldırılara ilişkin uluslararası medyanın da katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, saldırıların süresine ilişkin İsrail kamuoyu ile uluslararası kamuoyuna farklı mesajlar verdi.

Konuşmasına İbranice başlayan Netanyahu, iç kamuoyuna yönelik değerlendirmesinde İran’a saldırılar için “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek” dedi. Netanyahu, uluslararası kamuoyuna hitaben İngilizce yaptığı açıklamada ise “Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarda üç hedefe odaklandıklarını belirterek, bunların "Nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve rejim değişikliğine yol açmak" olduğunu söyledi. İran’ın nükleer ve balistik füze üretim altyapısını hedef aldıklarını öne süren Netanyahu, "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok" iddiasında bulundu.

"ALTERNATİF ROTA OLUŞTURMAK GEREKİYOR"