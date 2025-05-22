Netanyahu'dan İsrail elçiliklerine talimat

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin öldüğü saldırı sonrasında dünya genelinde tüm elçiliklerde güvenlik seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Leiter'den olayın ayrıntıları hakkında bilgi aldığını kaydeden Netanyahu, elçilik çalışanlarına başsağlığı dilediğini ifade etti.

Netanyahu, ABD Adalet Bakanı Bondi​​​​​​​ ile görüşmesinde saldırıyı gerçekleştiren kişi ve detaylar hakkında bilgi aldığını belirterek başsavcının ABD Başkanı Donald Trump'ın olayı yakından takip ettiğini söylediğini aktardı.

SALDIRIYI ANTİSEMİTİK OLARAK NİTELEDİ

Gazze Şeridi'nde 53 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları sürdürmekte ısrarcı olduklarını çarşamba akşamı dile getiren Netanyahu, Washington'daki saldırıyı "Yahudi karşıtı (antisemitik)" olarak niteledi.

Netanyahu, güvenlik yetkililerine İsrail'in dünya genelindeki misyonlarına yönelik koruma düzenlemelerinin güçlendirilmesi ve ülkenin tüm elçiliklerinde güvenlik seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise saldırının ardından birtakım temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Herzog, İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter, Amerikan Yahudi Komitesi Yöneticisi Ted Deutch ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve başsağlığı mesajını iletti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırı hakkında "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X hesabından, silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte" ifadesini kullanmıştı.

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıklamıştı.

Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etmişti.