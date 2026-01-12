Netanyahu'dan İsrailli bakanlara "İran hakkında demeç vermeyin" talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların yaşandığı İran'a saldırı ihtimaline ilişkin, bakanlarına basına konuşmama talimatı verdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran Netanyahu, kabine üyelerine "İran'a tekrar saldırılar düzenlemeleri ihtimaline ilişkin basına demeç vermemeleri ve paylaşım yapmamaları" uyarısında bulundu.

Netanyahu hükümetinin, olayların "İran yönetiminin istikrarının bozulmasında bir dönüm noktasına yaklaştığı" değerlendirmesinde bulunduğu da aktarıldı.

İSRAİLLİ BAKANIN İRAN'A İLİŞKİN ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

Binyamin Netanyahu'nun kabine üyelerini sessiz kalmaları yönündeki uyarılarına karşın, sık sık İran'da rejim değişikliği çağrıları yapan İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarını paylaştı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğü arıyor. ABD yardım etmeye hazır" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli Bakan Gamliel, İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Pehlevi ile Gamliel, geçen yıl sonunda ve bu ayda, 3 kez bir araya geldi.

Pehlevi, Gamliel'in daveti üzerine 2023’te Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında da İsrail'i ziyaret etmişti.

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran’da ekonomik krizle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 538'e çıkmıştı.