Netanyahu'dan karar: İsrail, Gazze'nin tamamını işgal edecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, soykırım uygulanan Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda gelecek günlerdeki olası adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, bu karar doğrultusunda İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen yerlere de kara saldırıları düzenlenerek işgal edilmesinin planladığını ifade etti.

GENELKURMAY BAŞKANI'NA İSTİFA MESAJI

Yetkili, Başbakanlık Ofisi'nin Genelkurmay Başkanı Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajını ilettiğini kaydetti.

İsrail basınında çıkan haberde, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılmıştı.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.