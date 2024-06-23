Netanyahu'dan katliam ortağı ABD'ye sitem

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Gazze'yi işgalinde en büyük destekçilerinden olan ABD yönetimine sitem etti. ABD’den İsrail’e sevk edilen silahların büyük kısmının ulaşmadığını savunan Netanyahu, sevkiyatta "dramatik bir düşüş" olduğunu iddia etti.

Dünya 23.06.2024 14:59 Giriş: 23.06.2024 14:59

Güncelleme: 23.06.2024 15:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos