Netanyahu'dan tehdit: İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından bugün İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, gelişmeleri takip ettiklerini ve her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, İran ekseninin yeniden toparlanmaya çalıştığını ve Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin "ciddi bir hata" olacağını öne sürerek böyle bir saldırıyla karşılaşmaları durumunda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık verme tehdidinde bulundu.

Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim" ifadesini kullandı.

"RADİKAL SÜNNİ YAPILARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Netanyahu, sadece İran destekli gruplarla değil, aynı zamanda radikal Sünni yapılarla da mücadele ettiklerini savundu.

"İran'ın radikal Şii eksenini engelleme sürecindeyiz. Ancak bir tane daha var, o da Müslüman Kardeşler eksenli radikal Sünni ekseni" diyen Netanyahu, "Biz kendimizi savunacağız ancak asıl soru şu: Batı kendini savunacak mı? Radikal İslam'ın istilası devam ederse dünyamız tehlikeye girer. İsrail bugün sadece kendini değil, tüm özgür toplumları savunuyor" ifadelerini kullandı.

"BURASI YENİ SAVAŞ ALANI"

Sosyal medyanın modern savaşın bir parçası haline geldiğini belirten Netanyahu, "Burası yeni savaş alanı. Oyuna geç kaldık ama tıpkı fiziksel savaş alanında kazandığımız gibi burada da kazanacağız. F-35’lere karşı süvarilerle değil, F-35’lere karşı F-40’larla mücadele edecek araçlar geliştiriyoruz" diye konuştu.