Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Netanyahu'dan toplantı kararı: Konu Lübnan

Netanyahu, Hizbullah'ın misilleme saldırılarını bahane ederek Lübnan'a yönelik tutumlarını ele alacakları bir iştişare toplantısı yapacağını duyurdu.

Dünya
  • 30.05.2026 22:30
  • Giriş: 30.05.2026 22:30
  • Güncelleme: 30.05.2026 22:33
Kaynak: AA
Netanyahu'dan toplantı kararı: Konu Lübnan
Fotoğraf: AA (Arşiv)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarının ele alınacağı sınırlı bir güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantının, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleştirileceğini yazdı.

Netanyahu liderliğinde bugün yapılacak sınırlı güvenlik istişare toplantısına kimlerin katılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyine yönelik Hizbullah saldırıları nedeniyle sınır bölgesinde eğitime ara verileceği, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in konuya ilişkin değerlendirme toplantısı yapacağı kaydedildi.

Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.

BirGün'e Abone Ol