Netanyahu'dan Trump’a destek teşekkürü

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail’e kendini savunma, ortak düşmanlarla mücadele etme ve barış ve refah dolu bir gelecek sağlama sözünü tuttuğu için teşekkür etti.

Netanyahu, Trump’ın sözünü yerine getirdiğini belirtti. İsrail’in savunma ihtiyaçlarını karşılama konusundaki desteğine minnettarlığını ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donalt Trump'un Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, Çarşamba günü İsrail'e giderek Gazze ile Ateşkes Anlaşması'nı denetleyeceği bildirildi.