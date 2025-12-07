'Netanyahu, eski İngiltere Başbakanı ile gizlice görüştü' iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin yönetiminde rol alacağı öne sürülen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu-Blair ikilisinin yaklaşık bir hafta önce bir görüşme yapmasına rağmen İsrail Başbakanlık Ofisi görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.

Blair'in, Netanyahu ve Arap devletleriyle birlikte Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgeleri Filistin yönetiminin idaresi altına verilmesini, bu adımın pilot uygulama olarak hayata geçirilmesini ve başarılı olması halinde kalıcılaştırılmasını planladığı öne sürüldü.

Bu adımın Filistin yönetiminin gerçekleştireceği reformlara bağlı olduğu, daha önce kamuoyu önünde Filistin yönetiminin Gazze'de söz sahibi olmasını istemediğini beyan eden İsrail yönetiminin bunu reddetmediği, hatta savunma kurumları içerisinde bu konuyla ilgili tartışmalar yaşandığı iddia edildi.

Adı Trump planının bir parçası olarak Gazze'de "barış konseyi" kurulması bağlamında gündeme gelen Blair, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken sonraki aşamalarda Gazze'nin yönetiminin nasıl olacağının kararlaştırılması bekleniyor.