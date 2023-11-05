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Netanyahu, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacağını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.

Dünya
  • 05.11.2023 20:19
  • Giriş: 05.11.2023 20:19
  • Güncelleme: 05.11.2023 20:23
Kaynak: AA
Netanyahu, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacağını söyledi
FOTOĞRAF: depophotos

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

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