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Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin çatışmalarının başlamasından bu yana ilk kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail birliklerini ziyaret etti.

Dünya
  • 26.11.2023 20:34
  • Giriş: 26.11.2023 20:34
  • Güncelleme: 26.11.2023 20:36
Kaynak: iHA
Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti
FOTOĞRAF: İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin çatışmalarının başlamasından bu yana ilk kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail birliklerini ziyaret etti.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmaların 51’nci gününde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail birliklerini ziyaret etti. Kask ve çelik yelek giyen Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi geri getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz ve sonunda hepsini geri getireceğiz" dedi.
İsrail askerleri tarafından ortaya çıkarılan Hamas tünellerinden birini gezen Netanyahu’ya çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi yetkili eşlik etti.

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