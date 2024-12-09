Netanyahu, Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar tarafından devrilmesinin ardından kara işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası" olacağını söyledi.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in kara işgalini genişletmeye çalıştığı, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin "sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" söyledi.

"Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor" ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin “güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" belirtti.

Netanyahu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, Trump'a teşekkür etti.

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Başbakan Netanyahu, "Dün Ortadoğu tarihinde yeni ve dramatik bir sayfa açıldı; Esed rejimi düştü” ifadesini kullandı.

Esad'ın düşüşünün İsrail’in "Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a yönelik saldırılarının doğrudan sonucu" olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bugün herkes biliyor” dedi.

Netanyahu, Esad Suriye'sini “İran’dan Hizbullah'a giden bir silah hattı” olarak nitelendirdi.