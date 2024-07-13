Netanyahu, güvenli bölgede düzenlenen katliamı savundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri güçlerinin, 'güvenli bölge' olarak ilan edilen Han Yunus kentine düzenlediği ve 90 kişinin öldürüldüğü katliamı savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesinde 90 Filistinlinin yaşamını yitirdiği katliamı savundu.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Muhammed ed-Dayf’ı hedef alması ve Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyhau, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafa'a Salameh'in hedef alındığını ileri sürdü ancak öldürüldüklerinden "kesin emin olamadıklarını" belirtti.

ABD yönetiminin Muhammed ed-Dayff'i hedef alan saldırı öncesi bilgilendirilmemesi üzerine sorulan soruya Netanyahu, "Bir şeylerin sızma riskini neden göze alalım?" şeklinde cevap verdi.

Netanyahu, Gazze'de belirlenen hedeflere ulaşmadan saldırıların sona erdirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok baskıyı "geri püskürttüklerini" söyledi.

Bu sayede Muhammed ed-Dayf saldırısını gerçekleştirebildiklerini savunan Netanyahu, böylece İran'a da caydırıcı bir mesaj gönderdiklerini ifade etti.

İsrail ordusu, bugün Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta El- Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etmişti.

Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 90 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtmişti.

Başbakan Netanyahu, esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşma önerisine hala bağlı olduğunu ancak anlaşmaya varmak için İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'de saldırılara devam etmesi gerektiğinde ısrarcı olduklarını duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in Philadelphia Koridoru üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi suretiyle Mısır üzerinden Hamas'a silah kaçakçılığının önlenmesi ve müzakerelerin ilk turunda mümkün olduğu kadar çok esirin sağ olarak teslim edilmesini de şart koştu.