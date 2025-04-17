Netanyahu hakkındaki karar uygulanmadı: UCM, Macaristan’dan savunma istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Ön Yargılama Dairesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamayan Macaristan'ı savunma yapmaya davet etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) yapılan açıklamada, mahkemenin Ön Yargılama Dairesi’nin Roma Statüsü'nün 87'nci maddesi 7’nci fıkrası uyarınca Macaristan'ı 23 Mayıs 2025 tarihine kadar savunma yapmaya davet ettiği bildirildi.

UCM Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Netanyahu'nun 3 Nisan 2025'te Macaristan'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine, Macaristan'a Roma Statüsü'nün 92’nci maddesi uyarınca geçici tutuklama talebini ilettiği belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun 6 Nisan'a kadar Macaristan'da kaldığı ve tutuklanmadan ülkeden ayrıldığı kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

UCM Ön Yargılama Dairesi, Mahkeme ile iş birliği yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkeler hakkında tespit yapılmasına olanak tanıyan Roma Statüsü'nün 87’nci maddesi 7’nci fıkrası uyarınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, savcılığın 20 Mayıs 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunduğu ve Ön Yargılama Dairesi’nin 21 Kasım 2024'te Netanyahu dahil üç kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı anımsatıldı.

İnceleme sonucu Macaristan'ın UCM'ye karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda Mahkeme gerekli adımları atması için konuyu Taraf Devletler Konseyi’ne havale ediyor.