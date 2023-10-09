Netanyahu: Hamas’a vereceğimiz yanıtla Ortadoğu’yu değiştireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz” dedi.

Dünya 09.10.2023 17:42 Giriş: 09.10.2023 17:42

Güncelleme: 09.10.2023 17:44 Kaynak: AA