Netanyahu: Hamas’a vereceğimiz yanıtla Ortadoğu’yu değiştireceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ortadoğu'yu değiştireceklerini" söyledi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların saldırdığı Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.
"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.