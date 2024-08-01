Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkesinin "her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı olduklarını" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İç Cephe Komutanlığı'nda düzenlenen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu söyledi.

İsrail'e karşı hangi alanda olursa olsun yapılacak bir saldırıya "ağır bedel ödeteceklerini" söyleyen Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz" ifadesini kullandı.

NETANYAHU İLE BİDEN TELEFONDA GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın asker kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü iddia etti.

Öte yandan İsrail basını Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam telefonda görüşeceğini bildirdi.