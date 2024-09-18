Netanyahu, Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle tahliye edilen İsraillileri evlerine döndüreceklerini söyledi

Netanyahu, Lübnan’da yaşanan patlamalar sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, ülkesine atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılara ise değinmedi.

- Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.