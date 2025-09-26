Netanyahu ile görüşen Trump: "Gazze'de anlaşmaya yakınız"

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz" dedi.

Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'yi konuştuklarını ve rehine anlaşmasının yakında gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı, "Netanyahu ile Gazze konusunda iyi bir görüşme yaptık. Anlaşmaya yakınız. Bu 2000 yıldır ilk kez oluyor" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "İsrail'in Batı Şeria'yı işgaline izin vermek istemiyorum. Bunun artık durması lazım" dedi.